В Подмосковье стартовал финал военно-спортивной игры «Победа»

В подмосковном Алабино стартовал финал всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Это соревнования, в которых участвуют юнармейцы, кадеты и члены патриотических клубов со всей страны.

В этом году до решающего этапа дошли 78 команд. Спортсменов поздравил начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов.

Финалистам предстоит показать знание военной истории Отечества, отличную строевую подготовку, навыки первой помощи и, конечно, силу и выносливость на полосе препятствий. Это касается не только юношей - в каждой команде минимум две девушки, это обязательное условие турнира.

«Победа» проходит уже 20 лет и продолжает традиции «Зарницы». С 2017 года финал проводят в парке «Патриот».