Олег Салюков обсудил с филиппинским коллегой двустороннее военное сотрудничество

Обучение военных с Филиппин в российских учебных заведениях и их участие в Армейских международных играх обсудил во время рабочей встречи главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков со своим коллегой из азиатской республики Макай-рогом Альберто.

Это его первый визит Альберто в Россию. В центре внимания на встрече было двустороннее военное сотрудничество.

«Я думаю, нам есть, что обсудить, о чем поговорить, пути нашего сотрудничества по линии сухопутных войск, у нас есть хорошие предложения, будет развивать их и нацеливаться на предметную работу», - сказал Салюков.

Ранее представители Филиппин возложили венки к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. А сегодня участники делегации отправится в Московскую область. На полигоне Головеньки они оценят уровень подготовки российских танкистов.