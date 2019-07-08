Военные помогают восстанавливать электричество после наводнения под Иркутском

Военнослужащие инженерных подразделений Центрального военного округа оказали помощь в восстановлении электроснабжения в населенном пункте Казачья Бадарановка и Балашкин Бор Нижнеудинского района Иркутской области, сообщили в Минобороны РФ.

«По обращению местной администрации оказывается помощь в перевозке автомобильной телескопической вышки через реку Уда вблизи населенного пункта Балашкин Бор, для восстановления линий электропередач», - говорится в сообщении ведомства.

Военные специалисты произвели перевозку специальной техники и выполнили два рейса через реку для прокладки линий электропередач.

Также военные продолжают оказывать помощь пострадавшему населению: выпекают хлеб и организовывают его выдачу, подвозят и выдают питьевую воду, расчищают территорию от мусора. Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.

На месте бедствия военнослужащие ведут контроль за эпидемиологической обстановкой. В частности, военные биологи берут пробы грунта и воды на землях, а затем исследуют их на предмет опасных инфекционных заболеваний.