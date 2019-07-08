Десятки Ил-76 перебазировали на оперативные аэродромы

На три оперативных аэродрома в Краснодарском крае перебазировали больше сорока экипажей Ил-76, работы провели в рамках полковых летно-тактических учений ВТА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Технику направляли из пунктов постоянной дислокации, которые располагаются в Тверской, Оренбургской и Псковской областях.

Кроме того, отмечается, что во время выполнения заданий экипажи ВТА преодолели порядка двух тысяч километров.

Напомним, что плановые летно-тактические учения ВТА стартовали 8 июля под руководством командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.