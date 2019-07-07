Су-30 показал разворот на месте в небе над Пермью: кадры авиашоу «Русских витязей»

Авиационная группа «Русские Витязи» показала фигуры высшего пилотажа на фестивале «Крылья Пармы», прошедшем накануне в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«В воздухе фигуры высшего пилотажа выполняли четыре Су-30СМ. В небе над Пермью были продемонстрированы "бочка", групповая "петля Нестерова", боевой разворот, разворот на месте, "зеркало", в том числе, в форсажном режиме работы двигателей», - говорится в сообщении.

Авиаторы продемонстрировали традиционно безупречную слетанность - во время полета в плотном строю расстояние между самолетами составляло всего несколько метров.

Авиашоу «Крылья Пармы» ежегодно проходит в Перми с 2009 года.

Главные герои показа - группа высшего пилотажа «Русские витязи», которые представляют зрителям фигуры группового, парного и одиночного высшего пилотажа на многоцелевых истребителях Су-30СМ.

Су-30 – сверхманевренный многофункциональный истребитель-бомбардировщик поколения 4+. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.