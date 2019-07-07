Военные инженеры и химики помогают фермерам в восстановлении в Иркутской области

Военнослужащие приступили к оказанию помощи фермерским хозяйствам в населенном пункте Паберега Тулунского района Иркутской области, который сильно пострадал от паводка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, на кадрах, опубликованных Минобороны РФ видно, как военные инженеры с помощью кранов и экскаваторов помогают жителям поселка в создании канав, через которые с затопленных сельскохозяйственных угодий отводится вода. Работы проводятся для скорейшего высыхания грунта.

Одновременно с этим, военные биологи взяли пробы грунта, воды на землях, освобожденных от воды, а затем исследовали их на предмет опасных инфекционных заболеваний.

Также сообщается, что военнослужащие за сутки раздали жителям города Тулун, наиболее пострадавшем в ходе паводков, 520 тонн питьевой и технической воды.

«Мобильной станцией комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена" произведена выдача 170 тонн очищенной питьевой воды, а также военнослужащими группировки войск с использованием специальной техники - автоцистерн и разливочных машин, произведена раздача 170 тонн питьевой воды и 180 тонн технической воды для нужд местного населения», - сказано в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна.

Напомним, что проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда стягиваются силы и средства спасателей.

Неоценимую помощь оказывают военнослужащие, группировка которых достигает одной тысячи человек. Они эвакуируют пострадавших, обеспечивают их питанием, оказывают поддержку гражданским службам, проводят исследование местности и разбор завалов.

Ранее в Тулун прибыла мобильная биолаборатория 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ для выявления опасных инфекций. В регионе проводится массовая вакцинация.