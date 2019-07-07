Военные инженеры ЦВО разбирают завалы в подтопленном Тулуне в Иркутской области

Военнослужащие ВС РФ помогают разбирать завалы в пострадавшем от разрушительного паводка Тулуне в Иркутской области. Военнослужащие инженерных подразделений Центрального военного округа работают исключительно по заявкам и в присутствии местных жителей.

Они обрушают шаткие конструкции, непригодные для дальнейшего проживания, но только после предоставления собственниками соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что для помощи в расчистке завалов в Тулун прибыли 250 военнослужащих из Алтайского края, а также специальная техника - самосвалы, грейдеры и бульдозеры.

Также военнослужащие обеспечивают местное население хлебом. Для этого в зоне бедствия развернуты два мобильных завода, которые выпекают до шести тонн хлеба в сутки, что позволяет обеспечивать потребность населения в районе подтопления.

Помимо этого, военные специалисты проводят очистку воды, осуществляют диагностические пробы почвы на предмет наличия возбудителей опасных инфекционных заболеваний, помогают местным медикам вакцинировать население.

Паводок в Иркутской области затронул несколько десятков населенных пунктов. Сильнее других пострадал город Тулун, в котором из-за подъема реки Ии выше критического уровня прорвало дамбу и затопило почти тысячу жилых домов. Причинами стихийного бедствия ученые называли изменения климата и атмосферные аномалии. В регионе продолжается действовать режим чрезвычайной ситуации.