Стрельба «Калибрами»: кадры испытаний малого ракетного корабля «Советск»

На полигоне боевой подготовки Балтфлота в Балтийском море проходят испытания корабля последнего поколения «Советск». Снять эксклюзивные кадры маневров разрешили только корреспондентам «Звезды». Между тем желающих увидеть это своими глазами гораздо больше, и в первую очередь со стороны иностранной разведки.

Корабль ВМС Швеции типа «Орион» узнаваем с первого раза, заглядывать в справочники нет необходимости. Вблизи российских территориальных вод дежурит постоянно, а испытания новейшего корабля для радиоразведчика хороший повод подойти как можно ближе.

На запросы «Орион» не отвечает, на связь не выходит. Интерес понятен - малый ракетный корабль «Советск» проекта «Каракурт». Таких пока всего два и оба на Балтийском флоте.

Головной корабль серии «Мытищи» заступил на боевое дежурство в конце прошлого года. «Советск» присоединится к нему совсем скоро, а пока - максимально подробная проверка всех элементов и систем.

Корабль ведет огонь всеми видами оружия: пулеметы для малоразмерных целей, артиллерия разного калибра для самообороны от нападения с воздуха и моря.

Одна пушка на носу и две модернизированные скорострельные в кормовой части корабля. Выбор целей, наведение: все это полностью автоматизировано.

Но самое основное - под палубой и скрыто от посторонних глаз. Здесь находится главная ударная сила корабля пусковая установка «Калибр». Восемь ячеек - это восемь крылатых ракет с феноменальной дальностью стрельбы и высочайшей точностью. Прицельная дальность составляет более двух тысяч километров.

На МРК проекта «Каракурт» установлен именно такой ракетный комплекс. Кораблю ближней морской зоны это позволяет успешно решать любые задачи даже не покидая пределы территориальных вод.

Окончательно передать «Советск» экипажу разработчики планируют до конца 2019 года.