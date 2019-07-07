«Эльбрусское кольцо-2019»: в Кабардино-Балкарии стартовал конкурс для военнослужащих
Соревнования продлятся до 15 июля, а его победители представят Россию на международном этапе конкурса АрМИ-2019.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания стартовал конкурс для военнослужащих «Эльбрусское кольцо-2019». Участникам состязаний пришлось подниматься вверх по отвесной стене с полным боекомплектом за считанные минуты.
Соревнования проходят на высоте свыше трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Участники отработали подъем на скалодроме в одиночку и в связке, а основным экзаменом станет прохождение горной полосы препятствий. Она изобилует сложными элементами: это спуски и подъемы по склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням и преодоление навесной переправы в виде натянутой веревки.