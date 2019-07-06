Обнаружили по «мобильнику»: «Орланы» выявили расположение баз «боевиков» под Самарой

В Самарской области беспилотники РЭБ обнаружили лагерь условных боевиков по сотовым телефонам. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«В ходе учения расчеты БЛА «Орлан-10» с комплексом радиоэлектронной борьбы провели разведку и обнаружили терминалы сотовой связи, которые использовали НВФ», - говорится в сообщении.

Подтвердив данные о количестве и численности групп, артиллерия открывает огонь по полученным координатам из 120-миллиметровых минометов 2С12 «Сани».

В учении приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 60 единиц военной и специальной техники.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Один из основных БПЛА ВС РФ.

Двигатель работает на бензине АИ-95, однако существует и версия беспилотника с электродвигателем.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.