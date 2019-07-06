Новобранцы Преображенского полка приняли присягу

Они проходят один из самых строгих отборов. Помимо высокого роста и отменного здоровья новобранцы должны обладать хорошим воспитанием. Для того, чтобы лично убедиться в безупречных качествах кандидатов, офицеры из Москвы выезжают в регионы, где живут призывники, претендующие на попадание в Преображенский полк.

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