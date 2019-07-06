Новобранцы Преображенского полка приняли присягу
Торжественная церемония состоялась в Зале Славы Центрального музея Победы.
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Новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка приняли присягу. Торжественная церемония прошла в Зале Славы Центрального музея Победы.
Военнослужащие именно этого подразделения несут вахту у Могилы Неизвестного Солдата, сопровождают правительственные делегации и участвуют в военных парадах.
Они проходят один из самых строгих отборов. Помимо высокого роста и отменного здоровья новобранцы должны обладать хорошим воспитанием. Для того, чтобы лично убедиться в безупречных качествах кандидатов, офицеры из Москвы выезжают в регионы, где живут призывники, претендующие на попадание в Преображенский полк.