Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна

Замминистра обороны РФ Герой России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как в настоящее время военнослужащие помогают жителям затопленного Тулуна Иркутской области справиться с последствиями паводка. Напомним, что сегодня он прибыл на место происшествия, где проконтролировал работу военной группировки, оказывающей помощь в регионе.

По его словам, на сегодняшний день группировка вооруженных сил составляет 1976 человек, 400 единиц техники.

«Хлебом и питьевой водой мы обеспечиваем население полностью. Здесь работают 15 десятитонных автоцистерн, о местонахождении которых все жители проинформированы. Доступ к ним круглосуточный», - сообщил он.

Кроме того, Булгаков сообщил, что с сегодняшнего дня будет работать «машина, которая делает бутилированную чистую воду из любой грязной воды».

Также военные проводят вакцинацию населения против дизентерии, столбняка и гепатита А. В зоне паводка работает в настоящий момент восемь медицинских бригад.

Сообщается, что Министерство обороны РФ помогает также жителям всего региона по вопросам утилизации павших животных.

«Здесь работает полк РХБЗ, ветеринарная служба. Мы уже закончили работу на одном объекте, где произошел падеж более 70 голов крупного рогатого скота и свиней. Всех их утилизировали. Сегодня перешли ко второму объекту», - рассказал Булгаков.

Кроме того, в Тулун в скором времени прибудут военные железнодорожники, которые будут восстанавливать дороги в городе. Данная задача будет выполнена, по словам генерала армии, в срок до 20 июля.

Проливные дожди привели к подъему уровня рек в Приангарье выше критических отметок и затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда стягиваются силы и средства спасателей.