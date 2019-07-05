Новобранцы технополиса «ЭРА» рассказали о том, как проходит отбор

На республиканском сборном пункте Татарстана состоялось торжественное мероприятие, посвященное первой отправке призывников для прохождения службы в военном технополисе «ЭРА». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В ходе собрания «Звезда» побеседовала с новобранцами научных рот военного технополиса, расположенного под Анапой на берегу Черного моря, которые уже сегодня отправятся туда для прохождения службы.

Так, выпускник Казанского национального исследовательского технологического университета Динар Теригулов рассказал об этапах отбора в военный технополис.

По его словам, в их университет приезжал представитель технополиса, который рассказал о перспективах и преимуществах такой службы:

«К нам приезжал представитель технополиса, и, надо сказать, заинтересовал меня. Я подал заявку в военкомат, и прошел тестирование по моей специальности в университете, после чего мне пришло приглашение», - сказал он.

По словам новобранца, представители технополиса уже сообщили им направления дальнейшей их деятельности во время службы.

Самостоятельно узнал о возможности службы в научной роте другой призывник, Кирилл Калашников. В итоге – сегодня он едет в свою научную роту, на берегу Черного моря.

«Узнал о научных ротах в местном военкомате. У меня были хорошие показатели по учебе, и у меня не возникло проблем с прохождением теста. Плюсом стало еще и то, что до армии я три года работал инженером-конструктором на предприятии», - сказал он.

Резюме в военкомат отправил и третий призывник Рустам Мивтахов, выпускник Набережночелнинского филиала Казанского федерального университета.

«К нам в феврале в университет приходил представитель технополиса "Эра". Рассказал нам о технополисе. Далее отправил резюме в военкомат. Результат оказался положительным», - рассказал он.

Уже сегодня все они отправились служить в Анапу, где будут заниматься разработкой современных композитных бронематериалов, комплексов военного назначения и совершенствованием защиты электронной информации.

По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.

С 2015 года в научные роты Министерства обороны Российской Федерации было отправлено более 35 призывников из Татарстана, которые достойно прошли военную службу в рядах Российской армии.

В научные роты сегодня направляются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России.