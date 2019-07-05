Тысяча десантников в небе над Рязанью: кадры маневров тульского соединения ВДВ

Более тысячи десантников из Тулы захватили аэродромы условного противника в ходе масштабного тактического учения в Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Эпизод был разыгран на этапе десантирования личного состава и боевой техники с самолетов Ил-76 на площадки приземления Житово и Новики. В соответствии с замыслом учения бойцы по приземлении захватили аэродромы условного противника с целью удержания района и развертывания основных сил соединения», - сказано в сообщении военного ведомства.

© Фото: Минобороны РФ

Судя по кадрам, которые опубликовало российское военное ведомство, в рамках маневров прошло десантирование личного состава соединения ВДВ, а также бронетехники, с военно-транспортных самолетов Ил-76МД. После приземления «крылатая пехота» приступила к захвату различных объектов.

Полковое тактическое учение под руководством командира Тульского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майора Павла Кирси проходит в целях проверки готовности воинских частей соединения к практическим действиям.

«В дальнейшем десантникам предстоит совершить марш с форсированием водной преграды в район полигона Дубровичи, где пройдет розыгрыш боевых действий с проведением этапов боевых стрельб», - сообщил военачальник.

© Фото: Минобороны РФ

Всего в ходе практических действий в полковом тактическом учении задействовано более 2000 военнослужащих ВДВ, около 300 единиц боевой и специальной техники, а также 20 самолетов и вертолетов.

© Фото: Минобороны РФ

Ранее «Звезда» публиковала кадры десантирования из Ил-76 от первого лица в рамках маневров «Славянское братство-2019».