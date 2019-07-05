Российские военные начали маневры в Черном море на фоне учений Sea Breeze

В ходе выполнения задач группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО.

«В учении задействовано порядка 10 кораблей флота. В частности – большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60" и другие», - сказано в сообщении.

Отмечается также, что в данный момент экипажи кораблей продолжают отрабатывать элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры.

На завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Напомним, 1 июля 2019 года в северо-западной части Черного моря началось военно-морское учение «Си-Бриз-2019». В маневрах задействованы корабли и авиационная техника США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.