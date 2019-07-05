Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американского самолета-разведчика США российским истребителем Су-27 над акваторией Черного моря.

На кадрах видно, как самолет Су-27 из состава дежурных по ПВО сил идентифицирует иностранный разведчик, приближающийся к границам РФ и производит его перехват.

Отмечается, что перехват произошел над нейтральными водами Черного моря, после чего иностранный самолет сразу же изменил направление полета.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ также уточнили, что полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что ранее российские ВКС РФ неоднократно производили перехват иностранных летательных аппаратов в акватории Черного моря.