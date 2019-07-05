Самолет ВВС США выполнит наблюдательный полет над Россией

В рамках реализации Договора по открытому небу миссия США и Швеции выполнит наблюдательный полет над Россией на американском самолете наблюдения ОС-135В. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Отмечается что полет будет выполнен с подмосковного аэродрома Кубинка.

«В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения. Самолет наблюдения ОС-135В не предназначен для применения какого-либо оружия», - сообщил Рыжков.

Установленные на нем аэрофотоаппараты прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Благодаря ему страны-участницы открыто могут собирать информацию о вооруженных силах и объектах друг друга. В договор входит большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.