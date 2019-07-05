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В Москве наградили лидеров юнармейского движения

Ян Брацкий
17:30 05.07.2019
Среди награжденных оказались те, кто внес наибольший вклад в образование и патриотическое воспитание молодежи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: un.armia, VK

Победителей всероссийского конкурса «Лидеры Юнармии» наградили сегодня в Национальном центре управления обороной страны. Награды из рук заместителя министра обороны, начальника Главного военно-политического управления Андрея Картаполова получили те, кто внес наибольший вклад в образование и патриотическое воспитание юнармейцев.

Это педагоги, координаторы, методисты - все те, кто работает с молодежью и руководит региональными отделениями всероссийского юношеского движения. Поздравляя победителей, Андрей Картаполов отметил, что всего за три года «Юнармия» стала главным патриотическим объединением страны.

«Процесс становления движения "Юнармия" завершен. Оно стало ведущим патриотическим молодежным общественным объединением, узнаваемым и востребованным. За период, прошедший с предыдущего слета юнармейского движения, значительно увеличилась численность участников. В мае текущего года мы перешагнули полумиллионную отметку», - заявил во время своего выступления заместитель министра обороны РФ.

Андрей Картаполов отметил, что «Юнармия» продолжит свое развитие. В следующем году на базе детского центра «Орленок» планируется  проведение крупных спортивных соревнований: чемпионата «Юнармии» по футболу и Первых летних юнармейских игр.

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