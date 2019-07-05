Полсотни призывников ЮВО отправятся служить в научные роты

Сегодня на сборных пунктах Южного военного округа состоялись торжественные проводы более пятидесяти новобранцев весеннего призыва для прохождения службы в научно-производственных ротах. Об этом сообщается в пресс-службе ЮВО.

Уточняется, что солдаты будут проходить службу в научных центрах Министерства обороны России, а также в военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе. Отмечается при этом, что его оснащенности может позавидовать любой ведущий ВУЗ в стране - лаборатории позволяют проводить уникальные опыты, а моделирование на молекулярном уровне дает возможность, например, заранее узнать свойства синтезируемых материалов.

В Москве в торжественных мероприятиях примут участие руководство департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, руководство Департаменты национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, военный комиссар города Москвы Щепилов В. А., председатель ДОСААФ города Москвы, а также родители призывников и участники движения «Юнармия».

Для солдат и их родителей организован праздничный концерт. По окончании торжественной части мероприятия призывникам будут вручены памятные подарки от правительства Москвы.

Будущие военные исследователи также отправились в Воронеж, Красногорск, Санкт-Петербург, Тверь, Краснодар, Кострому и Тамбов. Всего с момента создания научных рот в них прошли службу более 2500 молодых людей. Отмечается при этом, что военнослужащие научно- производственных рот получили уже более 100 патентов на изобретение.

По завершении службы по призыву, военнослужащие, изъявившие желание продолжить научно-производственную, научно-исследовательскую деятельность в научно-исследовательских организациях, ВУЗах или на предприятиях Минобороны России, может быть заключен контракт о прохождении военной службы.