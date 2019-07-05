«Открытая вода»: во Владимирской области проводят соревнования среди лучших понтонеров ВС РФ

Во Владимирской области проходят полуфиналы всеармейского конкурса подразделений инженерных войск - «Открытая вода». Участники соревнований демонстрируют свои умения в обезвреживании мин, организации переправы и обеспечения форсирования реки атакующими подразделениями.

На первом этапе эстафеты саперам предстоит обезвредить мины на противоположном берегу. В это время с воздуха их прикрывает армейская авиация.

Всего эстафета насчитывает семь этапов. Конкурс понтонно-переправочных подразделений инженерных войск «Открытая вода» традиционно проводится на реке Ока во Владимирской области. В полуфиналах состязаются лучшие команды из всех военных округов.

За право оказаться в числе лучших борются 1200 военнослужащих. Их задача - максимально быстро переправить подразделение и военную технику через реку, ширина которой около полукилометра.

Для этого в воду опускают звенья плавучего парома, который способен выдержать танк. После стыковки и спуска аппарелей боевая машина переправляется на противоположный берег.

Постепенно через водную преграду перебрасывают все больше техники. Военные инженеры постоянно увеличивают длину паромной переправы и на финише она состоит уже из 18 звеньев.

На полигоне «Вантовый» подразделения инженерных войск выполняют любую поставленную задачу - в любых погодных условиях. В каждой команде по 100 военнослужащих и 57 единиц техники.