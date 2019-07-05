Минобороны сформировало группировку для ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Минобороны Российской Федерации сформировало группировку сил и средств для оказания помощи пострадавшему от паводка населению Иркутской области.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ходе совещания он напомнил, что распоряжение о привлечении сил Минобороны к ликвидации последствий паводка отдал лично президент страны Владимир Путин.

«Для решения задач сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск, войск радиационной защиты (РХБЗ) и войск связи Центрального и Восточного военных округов», - заявил Герасимов в ходе совещания, проводившегося в Национальном центре управления обороной РФ.

Согласно отчетам Генштаба, в результате паводка в Иркутской области оказались подтоплены более 100 населенных пунктов. На местах полным ходом идет работа по оказанию помощи населению. Военнослужащие Центрального военного округа развернули мобильные пекарни для обеспечения пострадавших хлебом.

Кроме того, в район паводков прибыла мобильная биологическая лаборатория выявления опасных инфекционных заболеваний 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

В район бедствия направлены около тысячи военнослужащих, порядка 300 единиц военной и специальной техники, среди которых самолеты и вертолеты. Военнослужащие оказывают медицинскую помощь и эвакуируют пострадавших, а также оказывают содействие гражданским службам.