Внезапные проверки ВС РФ: лучшие кадры маневров ракетчиков, артиллеристов, военных химиков

«Звезда» публикует самые зрелищные кадры внезапных проверок подразделений различных видов Сухопутных войск: ракетчиков, артиллеристов, танкистов и мотострелков, а также военных химиков и расчетов армейской беспилотной авиации.

Так, на кадрах показаны учения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и «Искандер-К», которые производят электронные пуски ракет.

Кроме того, на видео представлено уничтожение различных целей экипажами Т-72Б3, БТР-82А и БМП-2, расчетами РПГ-7, а также артиллерийскими расчетами гаубиц «МСТА-С» и «МСТА-Б», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» и других.

Разведку за полем боя в это время ведут расчеты беспилотников «Орлан-10»: на видео представлен его запуск. Наконец, контроль за РХБ-обстановкой осуществляют военные химики.

Напомним, что маневры в рамках внезапной проверки является одним из традиционных способов проверки боеспособности подразделений. Такие учения позволяют качественно спланировать применение войск при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций.