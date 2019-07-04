Дроны «боевиков» против расчета «Бастиона»: на Камчатке прошли учения ракетчиков ТОФ

Расчеты комплексов «Бастион» на Камчатке отработали нанесение удара по морской цели из укрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Технические подразделения и расчеты БРК "Бастион" отработали нормативы по смене позиций, маскировке, развертыванию и применению береговых противокорабельных ракетных комплексов», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе маневров военнослужащие обеспечили охрану маршрута движения комплекса, в том числе против беспилотников, которые могли использовать в своих целях диверсанты.

В маневрах приняли участие более 130 военнослужащих и порядка 30 единиц техники.

ПБРК «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.