«Эльбрусское кольцо-2019»: кадры испытаний второго дня соревнований

В Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания российские военные на конкурсе «Эльбрусское кольцо-2019» выполнили третью специальную задачу «Лазание в связках на скалодроме». Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«В соревновании принимают участие команды от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и Воздушно-десантных войск, Федеральной службы войск национальной гвардии, а также команда "Юнармии"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках данного этапа конкурса команды, состоящие из двух связок из двух человек совершили восхождение к вершине скалодрома, имея при себе штатное оружие, а также целый комплекс страховочных средств.

Соревнования продлятся до 15 июля, а его победители представят Россию на международном этапе конкурса АрМИ-2019 «Эльбрусское кольцо» в августе.