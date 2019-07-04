В Главном храме ВМВ РФ прошла поминальная молитва о погибших подводниках

В Кронштадтском Морском соборе святителя Николая Чудотворца, Главном храме ВМФ РФ, прошла поминальная молитва о погибших в акватории Баренцева моря членах экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-Морского Флота России.

Богослужение провел настоятель Никольского ставропигиального Морского собора архимандрит Алексий. В траурной службе участвовали военнослужащие частей и соединений ВМФ РФ, дислоцированных в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

Имена погибших моряков-подводников будут увековечены в стенах собора на памятной доске из черного мрамора, как того требует мемориальная традиция, установленная с момента создания храма.

Погибшие моряки экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ РФ являлись истинными патриотами своей Родины, высочайшими профессионалами, которые неоднократно удостаивались госнаград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования.

Все они ранее участвовали в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.

Благодаря своевременным самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой собственных жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

Трагедия на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России произошла 1 июля. В результате возгорания во время проведения батиметрических измерений погибли 14 моряков-подводников. Среди погибших были семь капитанов первого ранга и два героя России.