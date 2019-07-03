Более миллиона зрителей и десятки тысяч экспонатов: чем запомнился форум «Армия-2019»

«Звезда» публикует зрелищные кадры прошедшего в конце прошлой недели международного военно-технического форума «Армия-2019», основными площадками которого стали парк «Патриот», аэродром Кубинка и полигон Алабино.

За шесть дней работы форума общее количество его гостей и участников превысило один миллион человек.

© Фото: Минобороны РФ

На форуме со статическими экспозициями и динамическим показом возможностей боевой техники были совмещены обширная научно-деловая программа и разнообразные культурно-художественные и военно-патриотические мероприятия.

На полях форума работали представители 120 стран мира, 41 из которых представлял делегации высокого уровня, делегации от 16 государств были представлены экспертами, еще 63 делегации - представителями иностранных посольств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 700 человек.

Также на открытой площадке КВЦ «Патриот» представлены новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники, ставшие премьерами форума: пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 «Витязь», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос», 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 «Дрок», машина РХБ-защиты РХМ-8, автомобиль «Тайфун» с легким минным тралом, а также беспилотники «Охотник» и «Корсар».

Традиционными участниками экспозиции стали боевая машина с 57-миллиметровой зенитной пушкой «Деривация», танк Т-14 на платформе «Армата», БМП Т-15 на платформе «Армата», БМП Б-11 на платформе «Курганец-25», БМП К-17 на платформе «Бумеранг», боевая машина поддержки танков (БМПТ), 152-миллиметровый артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ», а также линейка роботизированных комплексов.

Ярким событием форума стала экспозиция «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации». Выставка сформирована под эгидой Военного инновационного технополиса «Эра» с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности. Технополис в рамках форума был удостоен награды в номинации «Лучшая экспозиция».

По уже сложившейся традиции участников и гостей форума порадовали своей летной программой экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты». Одиночный пилотаж выполнили самолеты Су-35С, Як-130, Як-152, вертолет Ка-52.

По ключевым показателям МВТФ «Армия-2019» превзошел результаты форумов прежних лет.