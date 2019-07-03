Фомин обсудил с замглавы военного ведомства КНДР сотрудничество в военной сфере между странами

Россия готова конкретизировать направления военного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом заявил замглавы военного ведомства России генерал-полковник Александр Фомин на встрече со своим северокорейским коллегой, заместителем министра Народных вооруженных сил КНДР генерал-полковником Ким Хен Реном.

«Основная цель - конкретизировать возможные направления практического российско-северокорейского взаимодействия в оборонной сфере. Мы подтверждаем настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Фомин.

Кроме того, российский замминистра отметил, что подобные переговоры позволяют лучше координировать совместные действия по вопросам, представляющим взаимовыгодный интерес.

По его словам, принципиально важное значение для взаимодействия имела встреча президента РФ Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля в 2019 году.

Кроме того, Фомин также отметил участие главы военного ведомства генерала армии Но Гван Чхоля в работе восьмой Московской конференции по международной безопасности и его двустороннюю встречу с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 24 апреля этого года на полях форума.