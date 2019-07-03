Грохот в горах: в Таджикистане стартовали масштабные российские учения

Маневры с участием более тысячи российских военнослужащих 201 военной базы началось на горных полигонах Леур и Самбули в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Также военнослужащим предстоит отработать вопросы взаимодействия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений, а также армейской и беспилотной авиацией по защите российских объектов, расположенных на территории базы», - сказано в сообщении.

Отмечается, что продлятся учения до конца недели.

В маневрах задействовано около тысячи военнослужащих и более 200 единиц современной техники: танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Ураган», БМ-21 «Град».

201-я военная база РФ - российская военная база в Таджикистане. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в среднеазиатской республике до 2042 года.