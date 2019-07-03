Ориентирование в горах: кадры первых этапов конкурса АрМИ-2019 «Эльбрусское кольцо»

В Приэльбрусье на базе Центра горной подготовки и выживания стартовал Всеармейский этап конкурса «Эльбрусское кольцо-2019». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«В Южном военном округе (ЮВО) в Приэльбрусье (п. Терскол) на базе Центра горной подготовки и выживания военнослужащие ВС РФ в рамках Всеармейского конкурса "Эльбрусское кольцо-2019" выполнили две специальные задачи первого этапа: №1 "Соревнование по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе" и №2 "Ориентирование в горной местности"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках первого этапа военнослужащие преодолели двадцатиметровый скаладром. Также, в рамках второго этапа конкурса - ориентирования - командир группы наносит на карту контрольные пункты (КП) и планирует маршрут передвижения. Группе за 70 мин. необходимо найти как можно больше КП, отмеченных на карте.

В конкурсе принимает участие более 150 представителей военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, ВДВ и Росгвардии.