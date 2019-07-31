Российские военные прибыли в Казахстан для участия в трех конкурсах АрМИ-2019
Российские военнослужащие прибыли в Казахстан для участия в конкурсах Армейских международных игр - 2019. На территории страны пройдут состязания минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня», соревнования расчетов беспилотников «Соколиная охота» и «Уверенный прием» - конкурс военных связистов.
Одновременно с россиянами на территории 40-й военной базы Отар ВС Казахстана в 140 километрах западнее Алма-Аты встречали и команды вооруженных сил Сирии.
Всех гостей встретили блюдами местной национальной кухни: кумысом и баурсаками.
В Казахстан россияне прилетели из Рязани самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ, преодолев в общей сложности расстояние около четырех тысяч километров.
Торжественная церемония открытия Игр пройдет 7 августа на полигоне Гвардейский 40-й военной базы Отар вооруженных сил Казахстана.