«Калашников» завершил испытания ударного беспилотника-камикадзе

Заводские испытания ударного беспилотника «ZALA Ланцет» завершены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора группы компаний ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») Александра Захарова.

По его словам, новый беспилотник-камикадзе - это интеллектуальное многозадачное оружие, способное самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. «Ланцет» оснащен телевизионным каналом связи, передающим изображение в реальном времени и позволяющим подтвердить успешное поражение цели.

Захаров также отметил, что БПЛА ZALA непрерывно модернизируется. Примерно раз в три года беспилотник обновляется полностью, и от предыдущей версии остаются «разве что внешний вид и название».

Специалисты концерна ведут новые разработки, создают новые решения. В частности, Захаров рассказал о барражирующем боеприпасе KYB-БЛА, который был представлен на международной выставке IDEX в Абу-Даби в феврале этого года.

Ранее дрон-камикадзе «Ланцет»представили в преддверии форума «Армия-2019». Как подчеркнули в Ростехе, новый интеллектуальный комплекс включает в себя разведывательный, навигационный, связной и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на воде и земле без создания наземной и морской инфраструктуры.