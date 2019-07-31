Руслан Цаликов отмечает день рождения
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 63 года.
Последние семь лет Цаликов является одной из ключевых фигур российского оборонного ведомства. В 2015 году он стал первым заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.
За время работы в Минобороны РФ Цаликов курировал различные вопросы деятельности ведомства. В их числе жилищное обеспечение, капитальный ремонт и строительство, управление имуществом и судебно-правовая работа, медицинское обеспечение военнослужащих, финансовый контроль, информационная политика и многое другое.
Один из наиболее значимых проектов под руководством Цаликова - создание инновационного военного технополиса «Эра» в Анапе. Первая очередь объекта была открыта в 2018 году. За неполный год технополис успел продемонстрировать выдающиеся успехи.
Сегодня в оборонном министерстве Руслан Хаджисмелович продолжает курировать вопросы судебно-правовой работы, финансового контроля, координирует вопросы информационной политики и взаимодействия с правоохранительными органами.