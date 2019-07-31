Вода против стали: лучшие кадры учений танкистов под Оренбургом

В Оренбургской области на вододроме Тоцкого полигона танкисты 2-й общевойсковой армии провели экстремальное форсирование реки на танках Т-72Б3.

«Экипажи преодолевали водные преграды шириной более 100 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до пяти метров», - говорится в сообщении Центрального военного округа.

В ходе маневров военнослужащие отработали экстремальные возможные ситуации при форсировании реки: затопление боевой машины, кислородное голодание экипажа, его поражение взрывной волной и отравляющими веществами.

Находиться столь долгое время в танке экипажу помогли индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5. Они позволяют человеку провести под водой около часа.

В мероприятиях приняли участие более 500 военнослужащих и 40 модернизированных танков Т-72Б3.