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Военнослужащие ЦВО подключили беспилотники к мониторингу паводка в Тулуне

Тамара Астапенкова
05:03 31.07.2019
В воскресенье, 28 июля, в Тулуне началась вторая волна паводков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) опять подключили беспилотную авиацию для мониторинга второй волны паводка в Тулуне Иркутской области. Для этого был подключен комплекс «Орлан-10», который проводит съемку местности на высоте от 300 до 600 метров, с возможностью непрерывной работы в воздухе до 10 часов.

Все данные в онлайн режиме поступают в штаб группировки Минобороны РФ, который развернут в Тулуне.

С помощью беспилотников планируется определить площадь подтопленной территории, провести разведку местности, чтобы разработать план по ликвидации последствий второй волны паводка. Подобные работы с комплексом «Орлан-10» проводились в начале июля, когда военнослужащие устраняли последствия первой волны паводков, которые начались из-за проливных ливней.

В Тулунском районе военнослужащие группировки Минобороны России продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Они восстановили шестой участок земляной защитной дамбы на реке Ия. Военнослужащие очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды и почвы, а также дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.

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