Ту-95МС в небе над Волгой: кадры дозаправки стратегического бомбардировщика

В Саратовской области летчики дальней авиации на самолетах Ту-95МС отработали полеты с дозаправкой в воздухе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжительность полетов составила более 8 часов. В полетах было задействовано до 10 экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС и самолетов-заправщиков Ил-78», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более пять тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетом Ту-95МС и танкером составляло менее 30 метров.

Воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия экипажей Воздушно-космических сил.