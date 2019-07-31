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С-300В4, «Буки» и «Бастионы»: командующий ВВО рассказал о боевой мощи округа

Алексей Савелов
05:32 31.07.2019
Восточный военный округ отмечает 101-ю годовщину образования.
С-300В4, «Буки» и «Бастионы»: командующий ВВО рассказал о боевой мощи округа
© Фото: Минобороны РФ

Соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) с начала текущего года получили более 400 образцов боевой техники. Об этом сообщил командующий войсками округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

По его словам, в настоящее время в войска округа поставляются новые системы ПВО: зенитно-ракетные системы С-300В4, береговые ракетные комплексы «Бастион», модернизированные комплексы «Бук», переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба» и другие. 

Кроме того, идет поставка и бронетранспортеров БТР-82АМ, новых реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», танков Т-80БВ. 

Таким образом, резюмировал военачальник, все новое вооружение повышает боевые возможности войск округа и значительно по своим характеристикам превосходит прежние образцы. 

Кроме того, Жидко рассказал и о планах по развитию инфраструктуры на островах Курильской гряды. 

«Особое внимание по обеспечению комфортными жилищными условиями уделено дальним гарнизонам. На островах Курильской гряды завершаются работы по возведению двух новых общежитий, спланировано дальнейшее обновление и развитие этих военных городков», - сказал он.

В целом в ВВО на 2019 год, по словам командующего, планируется строительство и реконструкция 319 зданий и сооружений. 

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