Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате в Североморске

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске.

«Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. На научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти», - сказал глава Минобороны во время открытия совещания.

По словам министра, во время трагических событий моряки-подводники первым эвакуировали из горящего отсека гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат» - подчеркнул министр обороны.

Шойгу при этом добавил, что все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам.

«Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами - высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли. Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое - капитанами второго ранга. Двое являлись героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Сергей Шойгу прибыл в город Североморск Мурманской области по поручению президента России Владимира Путина. Глава Минобороны РФ лично заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Накануне Владимир Путин поручил главе военного ведомства вылететь в Североморск, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин трагедии в Баренцевом море.