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Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ

Алексей Савелов
02:00 31.07.2019
Праздник отмечается ежегодно 1 августа.
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ
© Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих служб МТО с их профессиональным праздником. Соответствующий приказ опубликовало российское военное ведомство. 

В приказе по случаю знаменательного дня министр отметил, что тыловые службы вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая войска всем необходимым для успешного ведения боевых действий. 

«Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов воины-тыловики бесперебойно снабжали фронт продовольствием, топливом, вещевым имуществом и другими материальными средствами, осуществляли ремонт вооружения и военной техники, перевозку людей и грузов, восстанавливали автомобильные дороги и железнодорожные магистрали», - говорится в приказе главы военного ведомства. 

Сегодня, как подчеркнул Шойгу, специалисты подразделений МТО успешно решают поставленные перед ними задачи, проявляют инициативу, демонстрируют профессионализм и преданность воинскому долгу, достойно продолжая традиции своих предшественников. 

В заключение министр обороны поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо России.

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