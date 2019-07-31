Открыть огонь: участники «Танкового биатлона» провели пристрелку в подмосковном Алабино

На полигоне Алабино участники «Танкового биатлона» провели пристрелку.

Команды, которым не хватило подготовительного времени накануне, получили возможность дополнительно поработать с прицельными комплексами. На огневой рубеж вышли экипажи Кувейта, Зимбабве, Таджикистана и Узбекистана.

Главная цель наводчиков - добиться идеальной точности от пушки и установленного на башне крупнокалиберного зенитного пулемета. Ведь на гонках времени на отладку прицелов уже не будет.

«Танковый биатлон» пройдет на полигоне Алабино в Московской области с 3 по 17 августа. В нем примут участие 25 государств: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.

За всеми этапами «Танкового биатлона» можно будет следить в прямых трансляциях на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении Smart tv.