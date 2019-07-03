Военнослужащие ЦВО развернули второй передвижной хлебозавод в затопленном Тулуне

Военнослужащие Центрального военного округа развернули второй передвижной хлебозавод в Тулуне, наиболее пострадавшем от паводка городе в Иркутской области. Первый начал выпечку и бесплатную раздачу хлеба накануне. В общей сложности два предприятия будут выпускать по шесть тонн хлеба в сутки.

Кроме того, военные занимаются подвозом питьевой воды. В зону бедствия доставлены несколько армейских автоцистерн и мобильная станция очистки. Сегодня жителям Тулуна начнут привозить еще и техническую воду для стирки и уборки.

Всего в Иркутской области работают около тысячи солдат и офицеров - они помогают гражданским службам устранять последствия наводнения: расчищают и дезинфицируют территорию, откачивают воду, ведут мониторинг обстановки.

В настоящее время в шести регионах Иркутской области объявлен режим ЧС из-за паводка. Критическая ситуация сложилась в Тулунском, Зиминском, Куйтунском, Чунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

В результате выхода из берегов крупных рек в зоне подтопления оказались более шести с половиной тысяч жилых домов. Число жертв наводнения достигло 18 человек. Госпитализирован 221 человек. Среди пострадавших - 41 ребенок.

Уровень воды в реках Приангарья постепенно снижается. Вода покинула уже 11 поселков Нижнеудинского, Тулунского и Тайшетского районов.