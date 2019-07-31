Завершилась жеребьевка участников конкурсов АрМИ-2019 « Полевая кухня» и «Страж порядка»

Подготовка к армейским международным играм вступила в решающую стадию. Только что в Парке Патриот завершилась жеребьевка команд, участвующих в конкурсах Полевая кухня и Страж порядка.

В конкурсе «Полевая кухня» участвуют команды из 10 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют три страны: Россия, Армения и Иран.

Ранее сообщалось, что команды пяти стран прибыли на международный этап конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» и провели жеребьевку в Воронежской области.