Российские разведчики на индийской базе: кадры конкурса АрМИ-2019

Российские военные приступили в Индии к тренировкам и подготовке к международному этапу конкурса АрМИ-2019 «Отличники войсковой разведки». Здесь собрались лучшие разведчики из восьми стран. Россию на нем представят курсанты Новосибирского высшего общевойскового командного училища.

Конкурс пройдет на территории крупнейшей в Индии военной базы Джайсалмер посереди великой индийской пустыни. До Пакистана - рукой подать, стратегическое для индийцев направление.

В жилом комплексе по соседству расположены комнаты команд России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистан, Китая. Повсюду холодильники с холодной водой, с надписями на всех языках.

В медиацентре - месте для брифингов и пресс-конференций - постоянно работает кондиционер. Здесь же находятся и точки доступа к интернету, откуда журналисты «перегоняют» материалы в редакцию.

На территории базы есть магазин. Прямо тут же обмен валюты 1 доллар = 68 рупий, такой же курс как у рубля.

Сборная России выходит каждый поздний вечер на тренировку. Делать это можно только в темное время суток: днем стоит 40-градусная жара. В темноте другая проблема: активизировались змеи. Здесь, на территории индийской пустыни, обитает самое опасное насекомое в мире - паук каракурт - после укуса которого летальный исход наступает всего через пару минут.

Новосибирские курсанты впервые выступают здесь на соревнованиях.

«Начинали подготовку в Сибири, после - была поездка в Ашулук, там местность схожая, климат очень жаркий, но все равно «не то». Сюда приехали намного жарче», - сказал Александр Пошехонов, командир группы разведчиков.

За состоянием наших военнослужащих следят российские военные врачи.

«Следим за соблюдением ребятами питьевого режима поскольку в таком климате минимальный объем потребляемой жидкости должен быть не менее 3 литров не считая соков чая и всего что они могут скушать во время приема пищи», - сказал Евгений Аниськин, военный врач.

В столовой у военнослужащих на ужин: рис, макароны, картошка, тушеные овощи, сладкое что-то, готовят много соусов.

Соревнования подразделений войсковой разведки «Отличники войсковой разведки» пройдут с 3 по 17 августа. Конкурс включает в себя десантную высадку, марш-бросок, состязания механиков-водителей, преодоление препятствий, стрельбы. В единственном конкурсе АрМИ-2019, который пройдет на территории Индии, примут участие команды из восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.