Военные восстановили две защитные дамбы в Тулуне

Военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили две дополнительные защитные дамбы на реке Ия в пострадавшем от разрушительного паводка городе Тулуне Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«В связи с поднятием уровня воды в реке Ия командованием группировки Минобороны России было принято решение о восстановлении двух дополнительных береговых защитных дамб, для исключения подтопления новых территорий в Тулуне», - говорится в сообщении.

Военнослужащие в зоне бедствия продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят вакцинацию местного населения.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение из-за проливных дождей, в результате которых было затоплено 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда были стянуты силы и средства спасателей.