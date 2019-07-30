В Минобороны вдвое увеличили группировку для борьбы с паводком в Приамурье

Число военных железнодорожников ВВО, привлекаемых для помощи местному населению в регионе, увеличено до 150 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Количество личного состава от соединения железнодорожных войск Восточного военного округа, привлекаемого для помощи местному населению в районе города Свободный, увеличено до 150 человек», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на сегодняшний день военными для повышения уровня дамбы было отсыпано около 2500 кубометров грунта, а также уложено более 2000 мешков с песком.

Также курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ им. К.К.Рокоссовского) для укрепления береговой линии реки Зея в районе улицы Амурская было уложено более 3900 мешков с песком.

Причиной затопления районов в Приамурье стали муссонные дожди. Они спровоцировали паводок в бассейне реки Зея и ее крупного притока Селемджи.