Эвакуация раненого с поля боя и переправа его через реку: военные медики готовятся к эстафете в рамках АрМИ-2019

Эвакуировать раненого с поля боя, переправить его через реку и доставить в госпиталь. Такую тренировочную задачу решали сегодня участники «Военно-медицинской эстафеты», которая впервые в рамках Армейских международных игр пройдет в Узбекистане.

Соревнования начнутся 3 августа на учебной базе Фориш, ну а пока военные врачи привыкают к полосе препятствий, которую им предстоит преодолевать на время. Помимо спасения жизни условно раненого, медики должны будут продемонстрировать мастерство обращения с личным оружием. Стрельба из пистолета и автомата - обязательный этап как для мужчин, так и для женщин.

Ну а лучшие танкисты мира, которые уже в эту субботу вступят в борьбу за победу, сегодня испытали боевые возможности своих бронемашин. На подмосковном полигоне Алабино прошла пристрелка. Двадцать пять экипажей не жалели снарядов, чтобы отрегулировать прицелы и добиться идеальной точности выстрелов.

Прямые трансляции заездов танкового биатлона смотрите на сайте «Звезды» с 3 августа.