В Китае перед АрМИ-2019 показали боевые машины пехоты Type 86A

В Китае между участниками международного этапа соревнований среди экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» в рамках юбилейных Пятых Армейских международных игр в Китае распределили конкурсную технику.

«Для команд из Белоруссии, Зимбабве, Венесуэлы и Ирана прошла жеребьевка, которая определила номера боксов и боевых машин, предоставленные китайской стороной конкурсантам», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что после определения номеров боевые машины пехоты Type 86A, доставшиеся командам, завели в предоставленные иностранным сборным боксы и передали им «под ключ». В дни соревнований обслуживать ее команды будут сами.

Напомним, что российская команда будет участвовать в «Суворовском натиске» на своих БМП-2.

Соревнование экипажей боевых машин пехоты из шести государств (России, Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана и Зимбабве) «Суворовский натиск» пройдет с 3 по 17 августа в учебном центре города Корла на территории Китайской Народной Республики.