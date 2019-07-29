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Подготовка к «АрМИ-2019»: более 200 команд примут участие в Играх

Василиса Морозова
07:49 29.07.2019
Посетители целыми семьями приезжают в подмосковный парк «Патриот», чтобы посмотреть на тренировки команд-участниц «АрМИ-2019».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

До старта грандиозных V Армейских международных игр остается всего пять дней, в Россию прибывают участники соревнований - более 200 команд из 36 стран.

В этом году на «АрМИ» впервые приедут военные из Иордании, Камбоджи, Конго, Кубы, Мали и Шри-Ланки. При этом некоторые страны привозят всю боевую технику с собой. К полигонам, на которых пройдут соревнования, ее доставляют специальными эшелонами и самолетами.

Вся инфраструктура для «АрМИ-2019» уже готова, и посетители целыми семьями приезжают в подмосковный парк «Патриот», чтобы посмотреть на тренировки участников и попробовать свои силы в стрельбе из автоматов и гранатометов, а также испытать себя на специальных тренажерах.

Полным ходом подготовка к Играм сейчас идет и в Китае, где состоятся конкурсы «Суворовский натиск» и «Безопасная среда». Военные из 12 стран осваивают местные боевые машины и вооружение. Большинство бойцов со всего мира привыкли к российской технике, но теперь придется осваивать другую.

Что касается экипировки, российская команда приняла решение пользоваться только отечественной. Речь идет о средствах защиты дыхания и средствах защиты кожи - это принципиальный момент, не запрещенный условиями конкурса.

На Армейских международных играх в этом году предусмотрено 32 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке с участием представителей армий 37 стран. Состязания «АрМИ-2019» пройдут одновременно на 21 полигоне десяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Узбекистана и России, а также в акваториях Каспийского, Балтийского морей и Персидского залива.

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