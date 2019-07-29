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Военные восстановили шестой участок дамбы в затопленном Тулуне

Тамара Астапенкова
05:00 29.07.2019
Самосвалы высыпали около 4 тысяч кубических метров скального грунта в шестой участок дамбы, который был поврежден в результате паводка.
© Видео: ТРК Звезда

Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили шестой участок земляной защитной дамбы на реке Ия в городе Тулун Иркутской области.

«Военные самосвалы высыпали около 4 тыс. кубических метров скального грунта в шестой участок дамбы, который был поврежден в результате паводка. Ширина участка составляет около 50 метров, а высотой до 7 м. Работы по восстановлению продолжались в течении дня, не смотря на сложные метеоусловия», - говорится в сообщении Министерства обороны.

До этого было восстановлено пять поврежденных участков. По просьбе администрации города Тулуна военнослужащие сумели восстановить два участка поврежденной дамбы сверх плана. Сообщалось, что военные самосвалы совершили более 400 рейсов для отсыпки скально-глиняного грунта, всего – 4 тысячи кубометров.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение из-за проливных дождей. Было затоплению 98 населенных пунктов. Больше других пострадал город Тулун, куда были стянуты силы и средства спасателей.

Военнослужащие ЦВО продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка в Тулунском районе. Они очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.

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