Международные армейские игры АрМИ-2019

Пятнадцать состязаний состоятся на территории Российской Федерации.

Четыре конкурса будут проведены в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране, и одному в Индии, Азербайджане и Армении, Монголии и Узбекистане.

Напомним, что единственный зимний конкурс АрМИ-2019 - «Саянский марш» - уже завершился в феврале 2019 года.

1. Танковый биатлон.

Соревнование танковых экипажей «Танковый биатлон» пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

В нем примут участие 25 государств: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.

Танковые экипажи будут состязаться в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном: в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

Все экипажи, за исключением китайских, будут соревноваться на танках Т-72. Военнослужащие из КНР уже прибыли в Подмосковье вместе со своими танками «Тип-96Б», стоящих на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

2. Суворовский натиск

Соревнование экипажей боевых машин пехоты из шести государств (России, Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана и Зимбабве) пройдет в учебном центре города Корла в Китае.

Конкурс проводится в три этапа:

- Индивидуальная гонка, в которой участвуют все команды;

- Эстафета - полуфинал, где принимают участие 12 команд из данных стран, показавших лучшие результаты в полуфинале;

- Эстафета - финал, где состязаются лишь четыре команды.

Победитель командного соревнования определяется по результатам финальной эстафеты.

3. Снайперский рубеж

Конкурс мастерства снайперской полевой выучки пройдет в городе Бресте Республики Беларусь.

В соревнованиях снайперов военнослужащие покажут конкурсному жюри свои индивидуальные и парные действия, а закончится все эстафетой с применением снайперской винтовки СВД со штатными дневным и ночным прицелами.

Вооружение, используемое в соревнованиях - 7,62-мм снайперская винтовка СВД с штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова ПМ и учебная граната РГД-5.

4. Авиадартс

В рамках конкурса, который пройдет под Рязанью на полигоне «Дубровичи», летные экипажи самолетов будут соревноваться в мастерстве действий в воздухе: будут совершаться полеты по маршрутам, вестись визуальная воздушная разведка, а также демонстрироваться техника пилотирования. Кроме того, конкурсанты покажут мастерство атаки наземных целей.

В конкурсе будет использованы истребители Су-27, Су-30 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, военно-транспортные самолеты Ил-76, а также вертолеты Ка-52, Ми-24 или Ми-35, Ми-28Н и Ми-8.

5. Десантный взвод

Соревнование десантных взводов пройдет на полигоне «Струги Красные» под Псковом с 3 по 13 августа. В конкурсе примут участие команды из 16 стран: России, Алжира, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Камбоджи, Казахстана, Китая, Кубы, Марокко, Мали, Сирии, Таджикистана, Шри-Ланки, ЮАР.

В команду входят до 42 человек, которым предстоит в рамках конкурса выполнить прыжок с парашютом с вертолета Ми-8 или самолета Ан-2 с высоты 800 - 1000 метров со стабилизацией падения при простых метеоусловиях.

6.Морской десант

«Морской десант» - соревнования морских пехотинцев в полевой подготовке, который пройдет на полигоне «Хмелевка» на побережье Балтийского моря.

В рамках конкурса военнослужащим предстоит преодолеть полосу препятствий, а также тропу выживания и эстафету.

7. Кубок моря

Соревнование экипажей надводных кораблей пройдет вблизи столицы Азербайджана города Баку в акватории Каспийского моря с 4 по 16 августа. В нем примут участие команды из 4 стран - России, Азербайджана, Ирана и Казахстана.

Конкурс состоит из трех этапов, таких как применение корабля по предназначению (с выполнением артиллерийских стрельб), борьба за живучесть корабля, а также соревнования по морской выучке и спасательной подготовке.

Россию на международном этапе конкурса будет представлять отобранный экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии.

8. Глубина

Конкурс по водолазному многоборью пройдет в акватории Персидского залива в Иране с 3 по 13 августа. В нем примут участие 6 стран - Россия, Венесуэла, Иран, Китай, Сирия и ЮАР.

Командам предстоит показать конкурсному жюри свои умения и навыки в поддержании жизнедеятельности аварийной подводной лодки, сварке, работе в замкнутом пространстве, оказании первой помощи утонувшему и другие.

9. Мастера артиллерийского огня

Соревнование минометных расчетов пройдет на полигоне Гвардейский в Казахстане с 7 по 15 августа, и в нем примут участие 11 государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Сирия и Узбекистан.

Конкурс проводится в три этапа:

- Индивидуальная гонка

- Ночной спринт

- Эстафета

По результатам первых двух этапов определяется победитель в личном зачете. А команда-победитель выявляется по времени прохождения всего маршрута.

10. Мастер-оружейник

Соревнование ремонтных взводов вооружения «Мастер-оружейник» пройдет в учебном центре в городе Корла в Китае с 3 по 17 августа. В нем примут участие шесть стран: Россия, Армения, Иран, Казахстан, Китай и Узбекистан.

В составе каждой команды по 17 человек: начальник, тренер, а также ремонтный взвод вооружения из 15 человек.

Военнослужащим предстоит в рамках конкурса произвести ремонт 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А, а также 23-мм зенитной установки ЗУ-23, а также проверить свои знания и силы в специальной эстафете.

11. Чистое небо

Соревнования зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений, которые пройдут на территории Китая.

Конкурс проводится в три этапа:

- Гонка «Мастерство»

- Гонка «Взаимодействие

- Гонка «Комбинирование

Победителем конкурса будет названа команда, потратившая наименьшее количество времени на прохождение маршрута.

12. Уверенный прием

Конкурс воинов-связистов, в котором примут участие команды из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Китая, пройдет на территории полигона «Гвардейский» в Казахстане.

На первом этапе участники выполняют стрельбы из автомата АК-74, после чего осуществляют прием радиограмм с аппаратуры датчика на коде Морзе, а также выполняют световую передачу знаков азбуки Морзе с использованием фонарика.

13. Отличники войсковой разведки

Соревнования подразделений войсковой разведки. Конкурс включает в себя десантную высадку, марш-бросок, состязания механиков-водителей, преодоление препятствий, стрельбы.

Пройдет в городе Джайсалмер в Индии при участии команд из восьми стран: России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.

14. Открытая вода

Соревнование понтонно-переправочных подразделений пройдет на полигоне Вантовый под Владимиром с 6 по 9 августа.

Соревнование проходит в 7 этапов:

- ведение инженерной разведки водной преграды cилами инженерно-разведывательного дозора на специальной надувной лодке.

- оборудование перехода через противотанковый ров и съезд к водной преграде с применением путепрокладчика БАТ.

- десантная переправа минометной батареи на плавающих транспортерах.

- Десантная переправа 2-ух танков на паромно-мостовых машинах.

- оборудование 60-тонного парома и перевозка автомобиля с боеприпасами на противоположный берег.

- оборудование двух взводных паромов и перевозка усиленного танкового взвода на противоположный берег с заменой речного звена во втором взводном пароме.

- оборудование ротного парома и перевозка тяжелой гусеничной техники на противоположный берег.

15. Безопасный маршрут

Соревнование экипажей машин инженерного вооружения пройдет в Тюмени с 4 по 11 августа. В нем примут участие военные шести государств: России, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Киргизии и Узбекистана.

Конкурс состоит из пяти этапов:

- Действия инженерно-разведывательного дозора по разведке брода.

- Уничтожение противопехотных мин методом травления и разведка местности на наличие минно-взрывных заграждений.

- Сборка механизированного моста из комплекта ТММ.

- Восстановление участка колонного пути путепрокладчиком БАТ.

- Проделывание проходов инженерной машиной разграждения (ИМР).

Победители и призеры конкурса определяются решением судей по лучшему времени, продемонстрированному командами в эстафете.

16. Безопасная среда

Соревнования пройдут с 3 по 17 августа в городе Корла в КНР.

В программу конкурса «Безопасная среда» входят радиационная, биологическая, химическая разведка экипажами с помощью разведывательных химических машин РХМ-4 (БТР-80) со специальным оборудованием в индивидуальной гонке, эстафете, огневой подготовке.

17. Инженерная формула

Конкурс подразделений инженерных войск пройдет в Тюмени с 4 по 10 августа. В соревнованиях примут участие военнослужащие семи стран: России, Белоруссии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии и Пакистана.

Соревнования состоят из четырех этапов:

- Оборудование котлована расчетами МДК.

- Засыпка траншеи расчетом БАТ.

- Перемещение и установка бревен расчетами ИМР.

- Перевозка техники через водную преграду экипажами ПТС

18. Мастера автобронетанковой техники

Конкурс пройдет в городе Острогожск Воронежской области с 14 по 15 августа. В состязаниях примут участие военные водители из России, Венесуэлы, Египта, Китая и Лаоса.

Конкурс будет проводиться в три этапа: в индивидуальную гонку входит вождение по ограниченным проездам, преодоление препятствий и заграждений, буксирование полуприцепов по ограниченным проездам, преодоление водных преград, после - командная эстафета, а также конкурс капитанов.

В составе команд до 10 человек: руководитель делегации страны-участницы, капитан команды, имеющий права с категорией «В», водитель автомобиля категории «В», два водителя автомобиля категории «С», водитель автомобиля категории «Е», такелажник, три представителя технического персонала.

19. Рембат

Конкурс специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат» пройдет в Омске с 4 по 10 августа.

В соревнованиях примут участие семь стран: Россия, Венесуэла, Иордания, Камбоджа, Конго, Лаос, Узбекистан.

Конкурс проводится в пять этапов:

- Индивидуальная гонка

- Огневая подготовка

- Военно-техническая эстафета

- Конкурс капитанов (конкурс индивидуального мастерства)

- Смешанная эстафета

Команда-победитель определяется по сумме результатов во всех этапах.

20. Эльбрусское кольцо

Соревнование горных подразделений пройдет в Кабардино-Балкарии в центре горной подготовки Терскол с 3 по 16 августа. В нем примут участие шесть стран: Россия, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Киргизия и Узбекистан.

Конкурс будет проходить в три этапа:

- выполнение спецзадач на объектах учебно-материальной базы центра

- марш в условиях высокогорья

- восхождение на высочайшую вершину Европы - гору Эльбрус высотой 5,642 метра.

Победитель определяется по сумме набранных баллов.

21. Верный друг

Кинологическое состязание в виде прохождения участка со стрельбой, задержанием, досмотром нарушителей и конвоированием.

Команду составляют: кинолог, тренер, пять участников со служебными собаками, три человека группы обеспечения.

Первый этап представляет собой индивидуальную гонку дог-биатлона.

Каждый участник проходит 3200 м с двумя огневыми рубежами.

1. Первый огневой рубеж – стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении лежа через 800 метров после старта.

2. Второй огневой рубеж – стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении стоя через 2 километра 400 метров после старта.

На втором этапе соревнований каждый участник со служебной собакой последовательно выполняет задержание нарушителя, досмотр нарушителя с последующей защитой от нападения, конвоирование нарушителя с последующей защитой от нападения и защиту от нападения нарушителя из движения.

Третий этап конкурса заключается в преодолении 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками.

Заключительный этап является эстафетой дог-биатлона. Каждый участник проходит 1600 м. с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки из положения стоя. Количество боеприпасов – 5 патронов калибра 5,6 мм.

В состязании могут принимать участие собаки возрастом от 1 года шести месяцев до восьми лет. Конкурс пройдет в Подмосковье. В нем примут участие команды из пяти стран: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Алжира.

22. Военно-медицинская эстафета

Состязание медицинских сотрудников в индивидуальном мастерстве и командном первенстве, а также на лучшего механика-водителя.

На этапе индивидуального мастерства военнослужащие посоревнуются в стрельбе из штатного оружия (для среднего и младшего медицинского состава из автомата (АК-74 или его аналогов) и пистолета (ПМ или его аналогов); для врачебного состава - из пистолета (ПМ или его аналогов), преодоление полосы препятствий, а также состязание по специальной подготовке: - для среднего и младшего медицинского состава - приближение к раненому, оказание первой помощи, оттаскивание, вынос раненого. - для врачебного состава - выполнение медицинских манипуляций при неотложных состояниях.

Состязание механиков-водителей проводится на пересеченной местности днем на маршруте протяженностью 1 километр 200 метров с естественными и искусственными препятствиями. В общем зачете конкурса результаты состязания механиков-водителей не учитываются.

На этапе командного первенства конкурсантам предстоит выполнить следующие задачи:

1. Розыск и транспортировка условно раненого;

2. Оказание первой помощи в объеме временной остановки кровотечения на нижней конечности с использованием кровоостанавливающего резинового жгута и наложением давящей повязки на грудь;

3. Погрузка условно раненого в санитарный транспорт;

4. Извлечение условно раненого из люка механика-водителя условно поврежденной техники;

5. Вождение санитарной техники в сложных условиях местности.

При оценке индивидуального мастерства личный уровень подготовки определяется по наименьшему времени выполнения всех этапов. Места командам в соревнованиях определяются по наименьшему времени прохождения всех этапов. В случае равного времени двух и более команд преимущество отдается команде, имеющей лучший результат в личном первенстве.

Пройдет конкурс в столице Узбекистана - г. Ташкенте.

23. Полевая кухня

Соревнования специалистов продовольственной службы пройдут в подмосковном Алабино с 3 по 15 августа. В конкурсе примут участие 12 государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Израиль, Казахстан, Конго, Монголия, Узбекистан, Шри-Ланка, ЮАР.

Конкурс проводится в четыре этапа:

- Соревнование по огневой подготовке. Определяет уровень огневой подготовки каждого участника.

- Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из набора продуктов, выдаваемых организаторами. В рамках этого этапа определяется уровень профессиональной подготовки участников команд с выставлением баллов в рейтинговую таблицу конкурса.

Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню и рецептурой, определенной организаторами.

Победителем становится команда, набравшая наивысшее число баллов во всех этапах конкурса, кроме последнего.

Последним же конкурсом в рамках «Полевой кухни» является приготовление блюд национальной кухни командами.

24. Страж порядка

Соревнование военнослужащих подразделений, выполняющих задачи по поддержанию воинской дисциплины, обеспечению правопорядка и охране военных объектов пройдет в подмосковном парке «Патриот», спортивном клубе «Калининец» ЦСКА, а также на трассе «Гонка героев» в Алабино с 5 по 10 августа.

В конкурсе «Страж порядка» примут участие военнослужащие России, Армении и Ирана.

Состязания состоят из четырех этапов:

- огневой

- преодоление препятствий

- гонка патрульного наряда

- командная гонка

В конкурсе также будут задействованы автомобили марки «УАЗ-3163», «УАЗ-3151» или специальный автомобиль военной полиции «УАЗ-3163-015 АП».

25. Военное ралли

Соревнование экипажей на военной автомобильной технике пройдет с 4 июля по 10 августа в городе Кызыл Республики Тыва. В конкурсе «Военное ралли» участвуют пять государств: Россия, Белоруссия, Китай, Сербия, Узбекистан.

Каждая команда-участница состоит из 20 человек: руководителя делегации, и «Группы ралли» из пяти экипажей.

Конкурс проводится в четыре этапа:

- Индивидуальная гонка

- Огневой этап

- Гонка с преследованием

- Командная гонка

Участники конкурса будут выполнять задания на следующих транспортных средствах:

- Одно специальное транспортное средство ГАЗ-2330 «Тигр» с колесной формулой 4х4 – 1 единица

- Грузовые автомобили с колесной формулой 4х4, грузоподъемностью от 3,0 до 3,5 тонн – 2 единицы

- Грузовые автомобили с колесной формулой 6х6, грузоподъемностью от 6,0 до 8,0 тонн – 2 единицы

26. Воин мира

Состязание военных СНГ в виде военно-атлетических этапов, снайперской стрельбы, демонстрации литературно-художественных и танцевальных навыков, а также знаний истории.

Составляют команду: руководитель и четыре участника, причем один из них - женского пола.

Военно-спортивный этап включает в себя бег на 100 м, атлетическую подготовку, метание гранаты на дальность, преодоление полосы препятствий, ускоренное передвижение и комплексную военно-спортивную эстафету «Атлет»

Военно-профессиональный этап включает в себя выполнение упражнений с автоматом.

Этап по огневой подготовке «Снайпер» предусматривает соблюдение следующих условий:количество патронов – 15 (12 зачетных и 3 пробных). Патроны снаряжаются в магазины по 5 патронов в каждый. Положение для стрельбы: при первом показе – лежа с руки; при втором показе – с колена; при третьем – стоя. Упражнение выполняется из трех положений для стрельбы, из каждого положения для стрельбы производится по 5 одиночных выстрелов.

На литературно-художественном и танцевальном творческом этапе «кавалер/сударыня» каждый участник лично исполняет номер в одной из номинаций: песня, танец, игра на музыкальном инструменте, чтение стихотворения (не менее двух страниц) на патриотическую или лирическую тематику). При исполнении вокального произведения участники конкурса исполняют произведения: под собственный аккомпанемент, a capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении фонограммы «минус один» (CD или мини-диск), предоставляемой непосредственно конкурсантом. В произведениях для творческого конкурса рекомендуется следующая тематика: героико-патриотическая, тема службы в вооруженных силах, дружба, войсковое товарищество, любовь к Родине. Выступление в творческом конкурсе – не более 4-х минут.

Этап на знание истории «Эрудит» проводится в виде тестирования по тестам, содержащим 20 вопросов, объединенным в блоки по 10 вопросов одинаковой степени сложности в два тура. В первом туре определяются участники для участия во втором туре. По результатам второго тура определяется победитель.

27. Соколиная охота

Состязание расчетов БПЛА в виде подготовки беспилотников и осуществления разведывательных полетов, осуществления разведывательных полетов в ночное время с корректировкой артиллерийской стрельбы.

Также предусмотрен огневой рубеж со стрелковым оружием, прохождение эстафеты.

28. Дорожный патруль

Соревнование команд военных автомобильных инспекций «Дорожный патруль» пройдет в городе Паранд в Иране с 11 по 15 августа. В конкурсе примут участие 4 страны: Россия, Армения, Иран и Узбекистан.

В составе каждой команды до семи человек: начальник, капитан, три участник и два представителя технического персонала.

Конкурс проводится в два этапа на автомобилях марки Лада «Веста»:

- Соревнования специалистов. Участникам предстоит совершить экстремальное вождение с выполнением приемов контраварийной подготовки на автомобиле, пройти индивидуальную гонку на автомобиле по установленному маршруту, провести регулирование дорожного движения с помощью жезла регулировщика и рук, измерить величину суммарного люфта рулевого управления автомобиля, заменить колесо, совершить экстремальную параллельную парковку автомобиля

- Военно-техническая эстафета (командная гонка)

29. Конный марафон

Соревнование кавалерийских подразделений «Конный марафон» пройдет с 3 по 8 августа в Монголии под Улан-Батором. В нем примут участие Россия, Казахстан, Киргизия и Монголия.

В составе команды - 10 человек и 10 лошадей. Конкурс проходит в два этапа: конный марафон и смешанная эстафета на короткую дистанцию.

Участникам предстоит преодолеть водную преграду, состязаться в навьючивании лошадей, метать гранаты, перевозить боеприпасы, вести стрельбу по целям.

Победителя конкурса определят по наименьшей сумме занятых мест в конном марафоне и смешанной эстафете на короткую дистанцию. При равенстве суммы мест преимущество отдается команде, показавшей наиболее высокий результат в конном марафоне.

30. Аварийный район

Конкурс «Аварийный район» пройдут в подмосковном Сергиевом Посаде с 10 по 16 августа. В соревновании аварийно-спасательных формирований примут участие Россия, Ангола, Вьетнам и Камбоджа.

В составе каждой команды - 12 человек: начальник, расчет из 10 человек и тренер.

Конкурс проводится в три этапа:

- специальная полоса

- эстафета

- победный рывок

В состязаниях задействованы автомобили КамАЗ, пожарный автомобиль, пистолет ПМ и аварийно-спасательное оборудование.

31. Полярная звезда

Соревнование подразделений специального назначения «Полярная звезда» пройдет на полигоне Брестский в Белоруссии с 3 по 15 августа. В нем примут участие военнослужащие двух стран - России и Белоруссии.

Конкурс пройдет в шесть этапов:

- проверка готовности личного состава групп СпН к выполнению учебно-боевых задач

- выход группы СпН в район выполнения задач

- движение по азимуту. Преодоление заминированного участка местности

- стрельба в составе группы СпН ночью, упражнение «Объект»

- Стрельба в составе группы СпН, упражнение «Налет»

- Отход после выполнения задачи. Эвакуация группы СпН

32. Саянский марш

Конкурс полевой выучки горных подразделений в зимних условиях, который проводится в рамках АрМИ-2019. На сегодняшний день, единственный конкурс международных игр, проходящих отдельно ото всех остальных конкурсов в зимнее время года.

В состязаниях участвуют участие команды из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности.

Конкурс представляет собой двухдневный лыжный марш. Команды в автономном режиме преодолевают маршрут в горных условиях протяженностью около 50 км с выполнением 11 специальных задач: подъемов и спусков по склонам с использованием горных лыж и альпинистских кошек, ориентирования и разведки цели, метания гранат и стрельбы в горах, эвакуации и транспортировки пострадавшего в горной местности.

«Саянский марш» проводится в Красноярском крае на территории природного парка «Ергаки».