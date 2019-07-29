В Минобороны РФ вновь появятся понтонно-мостовые полки

В составе Вооруженных Сил РФ вновь появятся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что благодаря формированию собственного ремонтного батальона повысятся технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях.

«В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что накануне в армии появился свой инженерный полк, который был оснащен понтонным парком ПП-91 нового образца. Он позволяет за час развернуть 250-метровый мост через реку.